İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çeşme protokolünden şehit yakını ve gazilere bayram ziyareti

Çeşme protokolü, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara öncülüğünde Çeşme’de oturan şehit ailesi ile Kore ve Kıbrıs gazilerini ziyaret ederek bayramlaştı.

Çeşme protokolü, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara öncülüğünde Çeşme'de oturan şehit ailesi ile Kore ve Kıbrıs gazilerini ziyaret ederek bayramlaştı.


Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara; Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Çeşme İlçe Yazı İşleri Müdürü Elif Didem Gölcük ve Çeşme Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatma Salkım ile birlikte, Kore Gazisi Hakkı Güvercin, Kıbrıs Gazisi Halil Karanfil ile Şehit Bülent Haluk Demir'in ailesini ziyaret ederek Kurban Bayramlarını kutladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.