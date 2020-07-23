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Çeşme Tapu Müdürlüğü'nde bir personelde Covid-19 tespit edildi

19 tespit edildi.

Tapu dairesinde işlemler dururken, personel Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Çeşme Tapu Müdürlüğü'nde çalışan bir personelde Covid-19 tespit edilerek, 22 Temmuz Çarşamba günü Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne yatırıldı. Çeşme Tapu Müdürlüğü'nde işlemler durdurulurken, Covid-19 virüsü tespit edilen personelin evi de karantina altına alındı.


Çeşme Tapu Müdürlüğü geçici süreliğine kapatılırken, İzmir'den veya başka ilçelerden geçici personel gönderilerek tapu işlemlerine devam edilebileceği öğrenildi.

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