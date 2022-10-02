Ülke turizminin göz bebeği ilçelerinden Çeşme'de, ‘Marka Kent Çeşme' vizyonu çerçevesinde Çeşme Turizm ve Gastronomi Derneği kuruldu.

Turizm cenneti Çeşme'de, ‘Marka Kent Çeşme' vizyonu çerçevesinde Çeşme Turizm ve Gastronomi Derneği kuruldu. Kurucu başkanlığını Coğrafi İşaretler ve Marka Şehirler Uzmanı Süleyman Zemin'in yaptığı derneğin ilk toplantısı Dünya Turizm Günü'nde gerçekleştirildi. Çeşme'nin turizm ve gastronomi alanında gelişmesi adına yapılabilecek çalışmaların istişare edildiği toplantıya, kurucu başkan vekili ve 15 yıldır ülkenin dört bir yanını gezerek yapmış olduğu gastronomi programları ile tanınan sanatçı Turgay Başyayla'nın yanı sıra kurucu üyeler; Süleyman Zemin, Yüksel Topal, Dr. Ilgaz Nacakoğlu, Vedat Yaşar, Murat Aydemir, Av. Özge Yalınkılıç Şafak, Tuncay Kılıç, Nazım Aydoğdu, Özlem Uçman, Selin Solmazer, Hasan Taşdemir, Mustafa Kemal Keskin, Hilal Akbulut ve Göktuğ Ulus katıldı.

"Marka Kent Çeşme projesini gerçekleştireceğiz"

Toplantıda bir konuşma yapan Çeşme Turizm ve Gastronomi Derneği Kurucu Başkanı Süleyman Zemin, “Çeşme Turizm ve Gastronomi Derneği, her biri kendi alanlarında uzman kişilerden oluşuyor. Çeşme'yi hak ettiği değere ulaştıracak olan sadece turizm ve gastronomi alanlarında değil kültürden tarıma ve spora kadar her alanda Çeşme markasının değer kazanması adına fikirler üretip çalışmalar yapacak bir ekip oluşturduk. Çok yakın zamanda kamuoyuyla ‘Marka Kent Çeşme' projemizi paylaşacak ve Çeşme'yi kendi menfaatleri doğrultusunda acımasızca kullanan vefasız insanların elinden kurtaracağız” dedi.