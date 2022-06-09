Çeşme Ziraat Odası'ndan traktörlere ücretsiz reflektör

İzmir'in Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'nde, traktörü olan tarım üreticilerine önce trafik eğitimi verildi, ardından da ücretsiz reflektör dağıtıldı.

Çeşme Jandarma Komutanlığı ve Çeşme Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği yapan Çeşme Ziraat Odası Başkanı Ziraat Mühendisi Süleyman Özer, yaz aylarında Çeşme'de trafik yoğunluğunun artması nedeniyle traktörü olan tarım üreticilerinin güvenli sürüş yapabilmeleri için bilgilendirilmelerini sağladı. Köy kahvesindeki toplantıya, Germiyan Mahallesi Muhtarı Işık Kaya da katıldı. Germiyan köy kahvesinde toplanan tarım üreticileri, jandarma ve emniyet ekipleri tarafından bilgilendirilirken, traktör sürücülerinin trafikte uyması gereken kurallar anlatıldı. Trafik ekipleri, traktör römorklarına mutlaka reflektör takılması gerektiğini belirterek, "Reflektör tak, görünür ol" diyerek uyardı.

Trafik ekiplerinin bilgilendirmesinin ardından Çeşme Ziraat Odası Başkanı Süleyman Özer, tarım üreticilerine ücretsiz reflektör dağıttı. Ziraat Odası Başkanı Özer, önümüzdeki günlerde benzer bir toplantının Ovacık Mahallesi'nde yapılacağını ve orada da reflektör dağıtacaklarını belirterek, ayrıca oda üyesi diğer üreticilerin de ziraat odasına gelerek ücretsiz reflektörlerini alabileceklerini sözlerine ekledi.