İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çeşme'de 22 göçmen ölüme yolculukta yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, lastik bot içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 göçmen yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, lastik bot içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 göçmen yakalandı.


Çeşme ilçesinde sahil güvelik ekipleri, Karaada önlerinde lastik bot içerisinde bir grup göçmen tespit etti. Görevlendirilen sahil güvenlik botu, hemen bölgeye intikal ederken, yasa dışı yollarla yurt dışına denizler üzerinden kaçmaya çalışan göçmenler yakalandı. 11 Yemen, 6 Senegal, 3 Orta Afrika, 1 Filistin ve 1 Kongo uyruklu olmak üzere aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu toplam 22 düzensiz göçmenin, işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.