Çeşme'de 28 şişe etil alkole el konuldu

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Çeşme'deki 3 ayrı markette eş zamanlı olarak, sahte içki yapımında kullanılan alkol araması yaptı.

KOM ekiplerinin yaptığı arama sonucunda, 1 litrelik cam şişeler içerisinde, 3 ayrı markaya ait, sahte içki yapımında kullanıldığı değerlendirilen etil alkol ele geçirildi.

Polis ekiplerinin sahte içki yapımında kullanıldığı değerlendirerek ele geçirdiği etil alkoller ile ilgili olarak bir market sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.