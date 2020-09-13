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Çeşme'de 3 insan kaçakçısı tutuklandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan zanlılardan 3’ü tutuklanırken, 4’ü savcılıkça serbest bırakıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 4'ü savcılıkça serbest bırakıldı.


İtalya'ya yasa dışı yollarla kaçmak isterken Bodrum'un 70 mil açığında batma tehlikesi geçiren motor yattaki 157 kişinin bir ticari gemi tarafından kurtarılarak Çeşme'ye getirilmesi olayı ile ilgili olarak gözaltına alınan ve dün Çeşme Adliyesi'ne çıkarılan 7 göçmen kaçakçılığı şüphelisinden 3'ü tutuklanırken, 4'ü savcılıkça serbest bırakıldı.

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