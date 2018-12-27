Çeşme'de 30 milyon kilo atık geri dönüşüme kazandırıldı

Sıfır Atık projesinin bilgilendirme toplantısı, Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB)'nin davetiyle Çeşme'de gerçekleştirildi. Toplantıda, Çeşme'de 2018 yılında toplanan 65 milyon kilo atığın yaklaşık 30 milyon kilosunun geri dönüşüme kazandırıldığı açıklandı.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği'nin (ÇEŞTOB), israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık miktarını azaltmak ve geri kazanmak, yarınlara temiz bir dünya bırakmak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık projesi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü Çevre Şube Müdürü Kemal Kılıç ve Urla Şube Müdürü Mehmet Kurt'un proje hakkında bilgi verdiği, kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda kişi katıldı.

Bilgilendirme toplantısının açılışında bir konuşma yapan ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, Sıfır Atık projesinde Çeşme'nin pilot ilçe olmasını arzuladıklarını ve bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmelerin olumlu yönde devam ettiğini belirterek, "Çeşme'deki otelciler olarak; sıfır atığı, sıfır israfla gerçekleştirmemiz gerekir. Özellikle gıda israfı, açık büfe uygulaması yapan otellerde üst boyutlarda. Bu konuda biz otelimizde 'afiyet olsun, israf olmasın' diyerek konuklarımızın dikkatini çekerek, gıda israfını azaltmaya çalışıyoruz; ayrıca kurduğumuz çiftlikte beslediğimiz tavuklarımıza gıda atıklarımızı vererek yem maliyetinden kurtuluyor ve atık gıdaları değerlendirmiş oluyoruz" diyerek gıda israfını önleme ve gıdada sıfır atığı gerçekleştirme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Geri dönüştürülen atık miktarı 29 milyon 844 bin 974 kilo

Otellerin atıklarını ayrıştırmak ve geri dönüşüme kazandırmak için ÇETAŞ adlı bir firma ile birlikte çöp alanı kiralama girişiminde bulunduklarını anlatan Demir, "Kiralama süreci devam ediyor. O alanda özellikle kümes hayvanlarının ve büyükbaş hayvanların bakılacağı bir çiftlik kurmayı da tasarlıyoruz. Otellerden gelecek gıda atıkları da bu hayvanlara verilerek değerlendirilmiş olacak. Proje ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çeşme için iki önemli projemiz var; birincisi dijital tanıtım, ikincisi de sıfır atık. Bu iki konuyu gerçekleştirmek için kendimizi adadık" diye konuştu.

Toplantıya Çeşme Belediyesi adına katılan belediye meclis üyesi Abdullah Aküzüm de yaptığı konuşmada, Çeşme'nin kış nüfusunun 42 bin olmasına karşın yaz aylarında 1,5 milyona ulaştığına dikkat çekti.

Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Nurettin Sipahican da, 2017 ve 2018 yıllarında Çeşme'de toplanan atıklar hakkında bilgi verdi. Sipahican, Çeşme'de, 2017 yılında 43 milyon kilo katı atık toplandığını, 2018 yılında ise toplanan atığın 65 milyon 700 bin kiloya ulaştığını açıkladı. 2017 yılında geri dönüştürülen atık miktarının 6 milyon 956 bin 83 kilo olduğunu belirten Sipahican, 2018 yılında ise geri dönüştürülen atık miktarının 29 milyon 844 bin 974 kilo olduğunu söyledi.

Bilgilendirme toplantısında bir sunum yapan İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Şube Müdürü Kemal Kılıç ise sıfır atık projesinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladığını ve giderek yayıldığını anlattı.