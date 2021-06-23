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Çeşme'de 58 şişe kaçak içki ele geçirildi

İzmir’in Çeşme ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda sahte bandrollü 58 şişe kaçak içki ele geçirdi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda sahte bandrollü 58 şişe kaçak içki ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Çeşme KOM Grup Amirliği ekipleri, Çeşme'de, A.A. adlı zanlının kaçak içki sattığı istihbari bilgisi üzerine, zanlının ikametgahında arama yaptı. KOM ekiplerinin A.A. adlı zanlının ikametgahında yapılan arama sonucunda, sahte TAPDK bandrollü olduğu tespit edilen toplam 58 şişe kaçak içki ele geçirdi. Ekipler, kaçak içkilere el koyarken, zanlı hakkında da yasal işlem yaptılar.

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