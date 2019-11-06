İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çeşme'de 6 Afgan uyruklu insan kaçakçısı tutuklandı

Çeşme’de yapılan operasyonda yakalanan 1’i Türk vatandaşı, 8’i Afgan uyruklu insan kaçakçılığı organizatörü zanlısından 6 Afgan tutuklandı.

Çeşme'de yapılan operasyonda yakalanan 1'i Türk vatandaşı, 8'i Afgan uyruklu insan kaçakçılığı organizatörü zanlısından 6 Afgan tutuklandı. 1 Türk ile 2 Afgan uyruklu toplam 3 zanlı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği, Çeşme Jandarma Komutanlığı ve Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin geçtiğimiz Cumartesi günü ortak operasyonunda 157 göçmen ile göçmenleri yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmalarını organize ettikleri şüphesiyle 1'i Türk, 8'i Afgan uyruklu olmak üzere 9 insan kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalanan zanlılar bugün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede 9 zanlıdan Afgan uyruklu olan 6'sının tutuklanmasına 1 Türk vatandaşı ile 2 Afgan uyruklu olmak üzere 3 zanlının adli kontrol şartı ile serbest kalmasına karar verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.