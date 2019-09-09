Çeşme'de 6 bin 95 öğrenci ders başı yaptı

Çeşme'de, 6'sı özel 3 okulda 6 bin 95 öğrenci, 60 okul idarecisi ve 434 öğretmen 2019-2020 eğitim yılı için ders başı yaptı.

Çeşme'de, 771'i okul öncesi, 1761'i ilkokul, 1791'i ortaokul ve 1772'si lise öğrencisi olmak üzere toplam 6 bin 95 öğrenci yeni öğretim yılına başladı.

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle bir yazılı açıklama yapan Çeşme Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, eğitimcilerin ve öğrencilerin en güzel ve enerjik yıllarını okullarda geçirdiklerini belirterek, "Bilgi ve beceri sahibi olmayı, hayatı daha anlamlı yaşamayı, hayat standardımızı yükseltmeyi, en önemlisi de ortak değerlerimizi, iyi vatandaş olmayı eğitim sayesinde gerçekleştiriyoruz. İşte onun için her anne baba, canı ciğeri en değerlisi olan çocuklarını bize emanet ediyor. Mesleğimizin sosyal önemi de buradan kaynaklanıyor" dedi.

"Yürekten verilen emek ve sonrasında duyulan gurur var"

Mesajında öğretmenlere seslenen Milli Eğitim Müdürü Çöker, "Çoğumuz için su gibi akıp geçiveren 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ardından baktığımızda, geride kalan yüzlerce sınav, not, proje, gezi, yarışma ama en çok da yürekten verilen emek ve sonrasında duyulan gurur var. Öğrencilerimizle birlikte tüm çalışmalarınız için, anne babaların en değerli emanetlerine ve umudumuza sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum" diye kaydetti.

"Veli öğretmen işbirliği, çocuğunuzun uyum içerisinde gelişip başarılı olmasının anahtarıdır"

Yazılı mesajında öğrenci velilerine de seslenen Çöker, "Her şeyden önce bir baba, bir veli olarak okul başlangıcındaki telaşınızı, koşturmacanızı ve çocuklarınız kadar sizlerin de heyecanınızı anlıyor ve paylaşıyorum. Bu, her sabah yeniden yeniden yaşanılan, yıllar sonra da çocuklarımıza bakarken en güzel anılar bölümünde saklayacağımız bir heyecan ve koşuşturmadır. Günümüz dünyasında çocuğun eğitimi denildiğinde, ailenin de en az okul kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Onun için okul ve ailenin bir çok konuda birlikte hareket etmesi gerektiğinin farkındayız. Bunun için gerek rehberlik servisimizce yapılacak çalışmalara gerekse öğretmenlerimizin sizinle yapacağı çalışmalara katılımınızı talep ediyoruz. Eğitimdeki bu birlikteliğimiz, sizin okul çalışmalarına katılımınız, çocuklarınızdaki okula ait aidiyet duygularını pekiştirecek, okul dışında da çocukların eğitiminin tutarlı bir şekilde sürdürülmesini sağlayacaktır.. Veliler ve öğretmenlerin gerçekleştirdiği yakın iş birliği, çocuğunuzun uyum içerisinde gelişip başarılı olmasının anahtarıdır" diye vurguladı.

"Modern bir eğitim anlayışının oluşması için çaba sarf ediyoruz"

Mesajının son bölümünde, "Canımız, geleceğimiz, hepimizin en değerlisi, burada olma sebebimiz sevgili öğrenciler" diyerek öğrencilere seslenen Çöker, "Anne babalarınız ve bizler her şeyden önce sizi çok seviyoruz. Bazen size sıkıcı gelsek de hepimiz sizlerin daha güzel bir hayat sürmesi , kendine güvenen ve daha mutlu çocuklar olması için çaba gösteriyoruz. Sizler için en iyi eğitim şartlarını sağlamak ve sizi ve çevrenizi saran dünyayı anlamlandırmanıza imkan veren modern bir eğitim anlayışının oluşması için çaba sarf ediyoruz. Bunun için sizlerin de çalışkanlığınız ve sorumluluk duygunuz ile bizlere yardımcı olmanızı bekliyoruz" diye belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, yazılı mesajını, "Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur' sözünü hatırlatarak diyorum ki, bütün aile fertlerimizin ve öğretmenlerimizin hiçbir çocuğumuzu feda etmeyecek kadar duyarlı olduğuna inancım sonsuzdur. Hepinizi saygıyla selamlayarak yeni öğretim yılının başarılı bir yıl olmasını diliyorum" diyerek tamamladı.