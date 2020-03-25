Çeşme'de 65 yaş üstü vatandaşların rutin tıbbi ihtiyaçları evlerinde karşılanacak

Çeşme Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Çalışma Grubu tarafından, ikametlerinden ayrılma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçları, polis, jandarma ve zabıta ekipleri aracılığıyla karşılanmaya devam ederken, Çeşme Kaymakamlığı ikinci bir duyuru yayınlayarak, aynı vatandaşların rutin tıbbi ihtiyaçlarının da, sağlık ekiblerince, ikametgahlarında karşılanacağını açıkladı. Duyuruda, Evde Bakım Hizmetleri'nin devam edeceği ve ihtiyaç durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmeti'nden de faydalanabilecekleri belirtildi.

Çeşme Kaymakamlığı resmi sitesinde yayınlanan duyuruda şöyle denildi:

"Değerli Çeşmeliler; Coronavirüs tedbirleri kapsamında ikametten ayrılma kısıtlaması / yasaklaması getirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın enjeksiyon, pansuman vb. rutin tıbbi ihtiyaçları için bağlı bulunulan Aile Hekimliğine telefonla randevu talepleri iletilmesi durumunda, sağlık ekiplerimiz ikametinize yönlendirilecektir. Evde bakım hizmetleri Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanemizin Evde Bakım Hizmetleri Birimi tarafından yürütülmeye devam edecektir. Acil sağlık hizmeti hasıl olduğunda 112 Acil Çağrı Merkezi hizmetinden faydalanılması gerekmektedir."