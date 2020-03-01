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Çeşme'de 70 bin TL'lik ses sistemi çalan 3 şüpheli yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, plajda bulunan 70 bin TL’lik ses sistemini çalan 3 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, plajda bulunan 70 bin TL'lik ses sistemini çalan 3 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine, ilçede bulunan bir plajda 70 bin TL değerinde ses sisteminin çalındığı yönelik ihbar bildirildi. İhbarı değerlendirerek harekete geçen ekipler, olay bölgesi yakınında bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarını ve olay yerindeki delilleri detaylı bir şekilde değerlendiren ekipler, ses sistemlerini çalan şüphelilerin H.G. (44), V.İ. (29) ve T.D. (28) olduğunu belirledi. Tespitlerin ardından operasyon düzenleyen ekiplerce şüphelileri yakalandı. Çalınan ses sistemini de bulan ekipler, şüphelileri gözaltına alarak emniyete götürdü.


Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, ses sistemini çaldıkları için pişman olduklarını ve zararı karşılayacaklarını söyledi. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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