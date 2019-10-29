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Çeşme'de 73 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’ın Sakız Adası’na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 73 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 73 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre saat 01.00, 01.30 ve 07.30 sıralarında üç şişme bota, Karaabdullah burnu açıkları, Kleopatra koyu açıkları ve Çeşme açıklarında müdahale eden Sahil Güvenlik ekipleri, toplam 73 düzensiz göçmeni Çeşme İskelesi'ne getirdi. Suriye, Filistin, Afganistan ve Somali uyruklu göçmenler, işlemlerinin tamamlanması için Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi. Göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi.

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