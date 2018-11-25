Çeşme'de 95 milyon liralık yatırım başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme'de eskiyen ve kaçaklara neden olan içme suyu hatları için start verdiği 800 kilometrelik tarihi yatırımın Alaçatı-Ilıca-Paşalimanı-Boyalık'ı kapsayan 2. etabını da başlattı.

Şebekedeki su kayıp ve kaçaklarının ciddi boyutlarda olduğu Çeşme'de özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısı, İZSU'nun 3 etaplık tarihi yatırımı ile çözülüyor. 2014 yılında Bütünşehir Yasası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırlarına giren ilçenin 30 yıllık eskiyen ve kaçaklara neden olan içme suyu alt yapısını yenilemek için 796 kilometrelik içme suyu şebekesi ile 86 kilometrelik yeni iletim hattı oluşturacak olan İZSU, 2017 yılının Mart ayında projenin birinci etap çalışmalarını başlatmıştı. Çeşme'de 44.1 milyon liralık yatırımla 144 kilometre içme suyu şebekesi ile 50 kilometre uzunluğunda iletim hattı çalışmalarını içeren birinci etap çalışmalarını sürdüren İZSU, projenin ikinci etabı için de imalat çalışmalarına başladı. Çeşme 2. Etap İçme Suyu ve İletim Hattı, 39 kilometrelik iletim hattı ile 276 kilometrelik içme suyu şebekesinden oluşuyor. İmalat çalışmaları kapsamında Alaçatı, Ilıca, Paşalimanı ve Boyalık bölgesinin içme suyu şebekesinin yanısıra, arızalar ve kaçaklar nedeniyle su sıkıntısına neden olan Vali Kutlu Aktaş Barajı ile İstanbul Depo, Belkent Depo, İstanbul Depo ile Dalyan ve Çeşme Depo arasındaki iletim hatları da baştan sona yenilenecek. İZSU'nun Çeşme'deki ikinci etap yatırımı, 95.3 milyon liraya mal olacak. Çeşme merkez, Dalyan, Çiftlik, Altınkum ve Pırlanta Plajı'nın bulunduğu üçüncü ve son etap çalışmaları kapsamında ise 5 kilometre iletim hattı ile 283 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi yenilenecek.

Dört bir koldan

Halen devam etmekte olan Çeşme 1. kademe içme suyu ve iletim hattı çalışmaları, Ildırı, Germiyan, Şifne ve Reisdere mahalleleri ile Ildırı kuyular bölgesi - Çeşme Ilıca İstanbul Depo arası ana iletim hattı yenileme çalışmalarını içeriyor. İZSU Genel Müdürlüğü, bu ilk etap çalışmalar kapsamında, Ildırı kaynaklarından gelen suyun Çeşme'ye aktarılmasını sağlayan ve çürüdüğü için sık sık arızalanan 17 kilometrelik iletim hattını yeniledi. Ildırı ve Germiyan bölgesindeki şebeke yenileme çalışmaları tamamlanarak bölgeye yeni şebekeden su verildi. Şifne'nin büyük bir bölümündeki çalışmalar da tamamlanarak yeni hat devreye alındı. İZSU, 2019 yılı Şubat ayında tamamlanacak birinci etap çalışmaları kapsamında 81 kilometrelik içme suyu hattını yeniledi.