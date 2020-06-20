Çeşme'de adrenalin arayanların tercihi su sporları

Çeşme'ye gelen tatilciler sıcak hava nedeniyle Çeşme'deki plajlarda serinlemeye çalışırken, eğlence ve adrenalin arayanların tercihi ise su sporları oluyor. Çeşme'nin çeşitli plajlarında bulunan su sporları merkezleri yoğun ilgi görüyor.

İzmir Çeşme'de sürat ve adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez tercihi jet ski olurken, wakeboard, ringo, snowboard, flyboard, wakesurf, parasailing, banana gibi su sporları araçlarıyla da denizde keyifli anlar geçirmek mümkün oluyor.

"Dikkatli yapıldığı zaman hiçbir sıkıntı olmaz"

Çeşme'deki bir otelin plajındaki su sporları merkezinin işletmecisi Selçuk Üçok, su sporlarıyla insanların adrenalin salgılarken, spor yaptığına da dikkat çekerek, "Su sporları, insanların adalelerini kullandığı eğlenceli bir spor türü. Tehlikeleri olsa da dikkatli yapıldığı zaman hiçbir sıkıntı olmaz. Ben dalgıçlıkla başladım, 1993'te de tamamen su sporlarına yöneldim. Su sporları sektörü sürekli ilerliyor. Su sporları araçları yenileniyor. İki kişilik ringolarla, bananalarla işe başladım. Araç sayısı yıllar içinde arttı. İnsanlar gördükçe talep de arttı. Su kayağı, wakeboard, yeni ekipmanımız flyboard ile insanlar eğlenceli anlar yaşıyorlar" dedi.

"Su kayağı, bir haftada adale gelişimi sağlıyor"

Su sporlarının insan sağlığına çok faydası olduğunu söyleyen Üçok, "Örneğin su kayağı yaptığınızda, vücuttaki bütün adaleler çalışıyor. 1-2 ay cimnastik salonuna gittiğiniz kadar bir hafta içinde yaptığınız su kayağı, aynı ölçüde adale gelişimi sağlayabiliyor. Bu gelişimi zaten hissediyorsunuz. Tabii gençler de adrenalin, eğlence ve beraber kaynaşma, sosyalleşme istediklerinde ringolara, bananalara biniyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar onları eğlendiriyoruz. Sektörümüzde herkes, insanları su sporlarından keyif almaları için katkıda bulunuyor" diye konuştu. Tatil için Çeşme'ye gelen ve arkadaşları ile birlikte su sporları ile eğlenceli anlar geçirdiğini söyleyen Melis Vural, adrenalin ve eğlence için su sporlarını tercih ettiğini anlattı. Tatilci gençlerden Arda Benli de, "Su sporu yaparken düşmek çok güzel bir duygu. Çok eğlenceli" dedi.