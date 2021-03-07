Çeşme'de arıcılık kursuna yoğun talep

Çeşme Halk Eğitim Müdürlüğü ile Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün işbirliği ile açılan arıcılık kursuna yoğun talep geldi.

Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Keçeci tarafından verilen arıcılık kursuna 60 kişilik katılım olurken, kursa katılım taleplerinin devam ettiği öğrenildi. Kurs ile ilgili bir açıklama yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Keçeci, "Bu kurstaki amacımız; ilçemizde arıcılığı geliştirmek. Bu kapsamda bugün özellikle arı otu dediğimiz oğul otu ve kara buğday da denilen Greçka'yı kursa katılan kursiyerlerimize dağıtacağız. Çeşme'de arı popülasyonunu arttırmayı hedefliyoruz. Ayrıca arıların ihtiyacı olan bitkileri çoğaltarak, arıcılığın Çeşme'de daha verimli hale gelmesi ve yaygınlaşması için bu tür çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.