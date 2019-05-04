Çeşme'de bahar, türkülerle karşılandı

Çeşme Güzel Sanatlar Kültür Derneği, "Çeşme'den Türkü Akıyor" isimli bahar konserine Çakabey Kültür Merkezi'nde ev sahipliği yaptı.

"Çeşme'den Türkü Akıyor" isimli bahar konseri ilgi gördü. Çeşme Güzel Sanatlar Kültür Derneği'nin düzenlediği konserde, Dernek Başkanı ve Koro Şefi Osman Uysal'ın eşi Hilal Uysal'ın sunuculuğu üstlendi. Çiftin 11 yaşındaki oğlu Süleyman Efe Uysal'ın çaldığı bağlama eşliğinde, 8 yaşındaki oğlu Doruk Ege Uysal'ın Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsünü söylemesi konserin en ilginç anını oluşturdu.

7 yıldır gerçekleştirdikleri kış ve bahar konserleri ile Çeşmeli müzikseverlere türkü keyfi yaşatan Çeşme Güzel Sanatlar Kültür Derneği'nin bu yılki Bahar Konseri de büyük ilgi ile izlendi. Konser, gecenin geç saatlerine kadar devam etti.

Konsere ayrıca; Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Fayika Tütüncüoğlu Öner, belediye meclis üyeleri, Vergi Dairesi Müdürü Aysel Işık, Nüfus Müdürü Murat Şen, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda müziksever katıldı.