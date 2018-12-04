Çeşme'de balık avı turizmi yüzleri güldürüyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde son yıllarda giderek gelişen balık avı turları hem tur düzenleyenlerin hem Çeşme esnafının yüzünü güldürürken, turlara katılanlar da keyifli bir gün yaşayarak stres atıyorlar.

Çeşme'deki gezi teknelerinin yanı sıra, Dalyan ve Ilıca mahalleleri, özellikle Ildır Mahallesi'nden düzenlenen balık avı turları, yeni bir turizm sektörünün doğmasına yol açtı. Ildır Mahallesi'ndeki balık meralarının fazlalığı ilgiyi arttırırken, hafta sonlarında sabahın erken saatlerinde araç ve insan yoğunluğu Ildırlıların yüzlerini güldürüyor.

9 ay süren sektör haline geldi

S.S. Deniz Motorcular Kooperatifi Başkan Yardımcısı Köksal Hantal, Balık avı turları ile Çeşme ekonomisine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Balık avı turları erken saatte başladığı için işyerleri satış yapabilmek için dükkanlarını erken açıyorlar. Balık avı turlarımıza sadece İzmir'den değil, Manisa, Bursa, Ankara ve İstanbul'dan bile gelerek katılıyorlar. Balık avı, Çeşme'de 9 ay süren bir sektör haline geldi. Çeşme'den, Dalyan'dan, Ilıca'dan balık avı için tur düzenleyen tekneler var. Ama asıl yoğunluk Ildır'da. Ildır'da çok sayıda tekne balık avı turları düzenliyor. Özellikle hafta sonlarında sabah erken saatlerde, Ildır'da araçtan ve insandan geçilemiyor. Balık avı turizmiyle esnafa da ciddi katkı sağlanıyor. Önceden teknelerimiz kışın bağlı kalıyordu. Balık avı turizminin gelişmesiyle kışın da çalışmaya başladık. Yanımızda 2-3 tane eleman çalıştırarak istihdam da sağlamış oluyoruz" diye konuştu.

"Balık meralarına götürüyoruz"

Balık avı turizminin yaklaşık 8-10 yıldır gerçekleştiğini söyleyen Hantal, "Balık meraları bizde işaretli. Balık avı turuna katılanları bu meralara götürüyoruz. Mercan, karagöz, gopez, kolyoz gibi balıklar yakalıyorlar. Bazen az da olsa çipura yakalıyorlar. Tura katılanlar, balık yakalama keyfinin yanında, bol iyotlu temiz havada, stres atıyorlar. Ailece katılanlar da çok oluyor. Ailece keyifli bir gün geçiriyorlar" diye belirtti.

İzmir'den servis var

Sosyal medyada balık avı turu düzenleyenlerin sayfalarının olduğunu söyleyen Köksal Hantal, "Turlarla ilgili bilgiler ve fotoğraflar yayınlanıyor. İnsanlar sosyal medya sayfalarını görerek bizlerle bağlantı kuruyorlar. Her hafta düzenli gelen müşterilerimiz var. İzmir'den servisimiz de var. Sabah İzmir'den alıp, akşam İzmir'e bırakıyoruz. Servis dahil 100 lira ücret alıyoruz. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve gün boyunca çay servisimiz ücrete dahil. Tura katılanlar, oltalarını ve yemlerini kendileri tedarik ediyorlar. Çeşmeliler turlara katılmak isterlerse 80 lira ücret talep ediyoruz. Eğer istek olursa Çarşamba günleri de tur düzenliyoruz. Ama çoğunlukla Cumartesi ve Pazar günleri talep oluyor. Bizim Çeşme'deki teknelerimiz büyük. Balık avı turuna çıkabilmek için en az 30-35 kişi olması gerekiyor. Sabah 06.30'da hareket ediyoruz. Akşam da 18.00 gibi geri dönüyoruz" diye anlattı.