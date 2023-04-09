Çeşme'de bayram hazırlığı

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Bayram tatili 3 gün ve hafta sonuna sıkıştı. Bayram tatilini ve Alaçatı Ot Festivali'ni birlikte düşündüğümüzde, dolulukların yüzde 70-80'lere çıkacağını umuyoruz" dedi.

21-23 Nisan tarihlerindeki Ramazan Bayramı tatili ve hemen ardından düzenlenecek Alaçatı Ot Festivali nedeniyle Çeşmeli turizmciler ve Çeşme esnafı hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Kış döneminde kapalı olan turistik oteller ve butik otellerde açılış hazırlıkları sürerken, Çeşme esnafı da kolları sıvadı. ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, otel doluluklarının yüzde 70-80'lere çıkacağını umduklarını belirtti.

"Bayram tatilinin Alaçatı Ot Festivali'ne bağlantısını kurduk"

Demir, bayram tatili ve Alaçatı Ot Festivali nedeniyle otellerde rezervasyonların devam ettiğini belirterek, "Bayram ile birlikte Çeşme'deki otellerimizin neredeyse tamamı açılıyor. Bayram rezervasyonlarımız zayıf gidiyordu ama şu günlerde hızlandı. Bayramın ardından Alaçatı Ot Festivali var. Çeşme'ye gelmek isteyenler, daha çok Alaçatı Ot Festivali'ne entegre oldular. Bayram tatilinin Alaçatı Ot Festivali'ne bağlantısını kurduk. Belediye başkanımızdan bu konuda ricamız olmuştu. Çünkü bayram tatili çok kısa. Tatil 3 gün ve hafta sonuna sıkıştı. Bayram tatilini ve Alaçatı Ot Festivali'ni birlikte düşündüğümüzde, dolulukların yüzde 70-80'lere çıkacağını umuyoruz. Yaklaşık 15 gün var. Havalar oldukça güzel gidiyor" diye konuştu.

"Yurt içi ve yurtdışı, seçimlere entegre olmuş durumda"

Yaz sezonu ile ilgili erken rezervasyonlarla hakkında da bilgi veren ÇEŞTOB Başkanı Demir, "Erken rezervasyonlarda deprem ve seçim ister istemez etkili oldu. Daha yeni yeni hareketleniyor. Deprem gününe kadar, özellikle yurt dışından erken rezervasyonlarımız iyi gidiyordu. Deprem ile birlikte bekleme sürecine girmişti. Şu anda iyi gidiyor diyebiliriz. Avrupa'dan, özellikle Hollanda'dan erken rezervasyonlarımız akmaya başladı. Ancak şunu söylemek zorundayız; yurt içi ve yurtdışı, seçimlere entegre olmuş durumda. Bu sene sezon, herhalde 14 Mayıs sonrasında yoğun olarak başlayacak gibi. Dileriz seçim ikinci tura kalmaz. Seçim biter ve turizm de başlar" ifadelerini kullandı. ÇEŞTOB Başkanı Demir, "Biz Çeşme olarak her zaman umutluyuz. Bugüne kadar sezon her zaman güzel geçti. Pandemi döneminde bile rekor kırdık. Bu yıl da yeni rekorlara imza atarız diye beklentimiz var. İnşallah mahcup olmayız" diyerek sözlerini tamamladı.