Çeşme'de bir günde 210 göçmen ve 5 organizatör yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde polis, sahil güvenlik ve jandarma iş birliği ile yapılan operasyonlarda bir günde 210 göçmen ve 5 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği, Çeşme Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Ildır Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 ayrı operasyon yapıldı. Çeşme genelindeki baskınlarda toplam 210 göçmen ve 5 insan kaçakçısı olduğu iddia edilen organizatör yakalandı. Gözaltına alınan 5 organizatörün sorguları devam ederken, 210 göçmen işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.