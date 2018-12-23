Çeşme'de bir yılda 600'ün üzerinde kalfalık, ustalık belgesi

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıraklık eğitimi veren tek okul olan Sevgi-Reha Aysay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, şubat ve haziran aylarında açtığı sınavlarda, bir yılda 600'ün üzerinde kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgesi verdi.

Sevgi-Reha Aysay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Zeki Elvanlı, şubat ve haziran aylarında açılan sınavlara taleplerin yüksek olduğunu belirterek, 2019 yılı şubat dönemi sınavları için 150 kişinin kayıt yaptırdığını, kayıtların tamamen dolduğunu söyledi. Elvanlı, haziran dönemi sınav kayıtlarını da mayıs ayı başına kadar kabul edeceklerini ifade etti. 22 yaşını dolduran ve en az bir günlük sigortası olanların sınavlara girebileceğini açıklayan okul müdürü Elvanlı, sınav için kayıt yaptıranlara sınav programını verdiklerini, sınavlara hazırlanan adayların sınavlarda başarı göstermeleri durumunda kalfalık, ustalık veya usta öğreticilik belgesini aldıklarını anlattı. 142 iş dalında belge verebildiklerini açıklayan Elvanlı, sınav döneminde taleplere göre iş dallarında sınav açtıklarını belirterek, şimdiye kadar sınav açtıkları iş dalı sayısının 70'i aştığını ifade etti.

600'ün üzerinde belge

Değişen yönetmelikle iş yerlerinde kalfalık, ustalık, usta öğreticilik gibi belgelerin zorunlu hale geldiğini vurgulayan Elvanlı, Çeşme'de birçok işyeri sahipleri ve çalışanlarına açtıkları sınavlarda belge verdiklerini söyledi. Önceleri birçok kişinin bilmediği için taleplerin düşük olduğunu belirten Elvanlı, broşürlerle ve görüşüp anlatarak ilgiyi yükselttiklerini söyledi. Bu konuda Esnaf ve Sanatkarlar Odasının da kendilerine yardımcı olduğunu ifade eden Elvanlı, ilginin yükselmesiyle, bir yılda 600'ün üzerinde belge verdiklerini de sözlerine ekledi.

Akşam lisesi eğitimi de var

Okulda akşam lisesi eğitimi de verdiklerini söyleyen Elvanlı, şu an için sadece Elektrik Bölümü öğretmeni olduğu için akşam lisesinde Elektrik Bölümünü açtıklarını ifade etti. Elvanlı, akşam lisesinden mezun olanlara lise diploması verdiklerini kaydetti.

Sigorta ve 300 lira devlet desteği

Çıraklık bölümünde de 60 öğrencileri olduğunu belirten okul müdürü Elvanlı, bu sayıyı 100'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Öğretmen sıkıntısı olmadığını ifade eden Elvanlı, birçok iş sektörüne çıraklık eğitimini tamamlamış eleman yetiştirdiklerini anlattı. Çıraklık eğitiminin sadece okulda verilmediğini de belirten Elvanlı, öğrencilere iş yerlerinde staj imkanı da sağlandığını ve stajyer kabul eden iş yerlerine sigorta desteğinin yanı sıra stajyer başına 300 lira devlet desteği de verildiğini açıkladı.