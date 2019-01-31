Çeşme'de çalışan aşçılar, ustalık ve kalfalık belgesi için sınava girdi

Çalışabilmek ve iş yeri açabilmek için zorunlu olan kalfalık ve ustalık belgesi olmayan; ancak mesleğe devam eden aşçılar, İzmir'in Çeşme ilçesinde belge alabilmek için uygulamalı sınava girdi.

Yıllardır mesleğin içinde olan, daha önceleri zorunlu olmaması nedeniyle kalfalık-ustalık belgesi almayan, günümüzde çalışabilmek ve iş yeri açabilmek için zorunlu olan kalfalık-ustalık belgeleri, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi-Reha Aysay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açtığı sınavlarla veriliyor.

Bu kapsamda, Çeşme Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı olan Fahrettinpaşa Mahallesi'ndeki Sevgi-Reha Aysay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirilen uygulamalı sınav ilgi gördü. Büyük bölümü mesleğe devam eden 42 aşçı kalfalık belgesi almak için, 9 aşçı ustalık belgesi almak için; 3 pastacı, 1 fırıncı ve 2 kasap da kalfalık ve ustalık belgesi almak için sınava katıldı.

Yahya Kerim Onart Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mutfak atölyesinde gerçekleştirilen uygulamalı sınavı, Çeşme Milli Eğitim Müdürü Şahan Çoker de izledi.

"Mesleki Eğitim Merkezleri, bize özgü okullar"

Uygulamalı sınav ile ilgili bir açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Çoker, "Mesleki Eğitim Merkezleri, eski adıyla çıraklık okullarının öne çıkarılması gereken bazı özellikleri var. Bir tanesi; bu okullar yapısal olarak, Avrupa'dan ya da dünyadan adapte edilmemiş, bize ait okullar. Bu okullarda uygulanan sistem, dünyaya da örnek oldu. Bunu, birçok uluslararası konuğa mihmandarlık yaparken fark ettim. Avrupalı dostları ne zaman Mesleki ve Teknik Liselere getirdiysem, bunu gördüm. İkincisi; aslında yasa var; ama vatandaş bilgisiz. Çıraklık eğitimine gelen bir çocuğun, direk olarak, az da olsa bir geliri oluyor. Sigortası devlet tarafından yatırılıyor. Çırağı çalıştıran işletmeye de devlet destek oluyor. Ayrıca üniversitede okumak isterse Açık Lise eğitimi alabiliyor. Bunu vatandaşlara anlatabilmek gerekiyor" diye konuştu.