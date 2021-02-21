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Çeşme'de çevrimiçi düşünme ve yazma etkinliği

Çeşme’de uzaktan eğitim gören 6,7 ve 8.

Çeşme'de uzaktan eğitim gören 6,7 ve 8. sınıf öğrencileri, düşünme ve yazma üzerine çevrimiçi atölye çalışması gerçekleştirdi.


Çeşme Milli Eğitim Müdürlüğü, Çeşme-İzleme-Geliştirme ve İnovasyon (ÇİZGİ) Akademi 5.0 / Sanat alanında yapılan çevrimiçi atölye etkinliği düzenledi. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hülya Kesler rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, alışılmışın ve kalıpların dışına çıkabilme, akıcı düşünebilme ve hayal dünyalarını sözcüklerle keşfetme yolculuğuna çıktı. Etkinlikte eğlenceli karartma oyunu, haiku şiirleri, arı peteği oyunu, sözcükler ile müziğin dansı, saklı şiirimi sen bul, karakter ve kurgu oluşturma gibi çalışmalar gerçekleştirildi.

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