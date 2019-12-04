Çeşme'de Çin kültürü anlatıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Çin kültürünün ele alındığı bir program düzenlendi.

Çeşme ilçesinde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)'nun Bilim Söyleşileri kapsamında, "Çang Çing Çong: İşte Karşınızda Çin" konulu söyleşi yapıldı. Söyleşiye, Çeşme İmam Hatip Ortaokulu tarafından ev sahipliği yaptı. Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen söyleşiye, Prof. Dr. Berna Kırkulak Uludağ konuşmacı olarak katıldı ve Çin ile ilgili bilgi ve deneyimlerini anlattı. Program, öğrencilerin Çin Kültürü hakkında sorduğu soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Söyleşiye; Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Şube Müdürü Aydın Kaya, İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Osman Uysal, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.