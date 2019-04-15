Çeşme'de çocuk parkındaki demir aksamları çalmaya kalktılar

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde çocuk parkındaki metal aksamları sökerek yükledikleri araçla kaçmaya çalışan 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çeşme Belediyesine ait çocuk parkından metal aksamları sökerek yükledikleri araçla kaçmaya çalışan L.Ö. ile R.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. 3 bin lira değerindeki metal aksamları çalan 2 zanlı, yapılan sorgularının ardından Çeşme Adliyesine sevk edildi.