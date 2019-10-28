Çeşme'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü coşkuyla kutlanmaya başladı.

Çeşme ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılı nedeniyle resmi tören düzenlendi. Çeşme Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Çeşme Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulması, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile tören son buldu. Resmi törenin ardından siyasi partiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve özel kuruluşlar, anıtına çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene; Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Garnizon Komutan Vekili Personel Teğmen Ozan Aziz Dilber, Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.