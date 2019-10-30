Çeşme'de Cumhuriyet coşkusu doruğa ulaştı

İzmir'in Çeşme ilçesinde Cumhuriyet Bayramı coşkusu, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen kokteyl, vals gösterisi ve ardından düzenlenen fener alayı ile doruğa ulaştı.

Çeşme'de, Cumhuriyet'in ilanının 96. yıl dönümü kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kokteyl ve Çeşme Kent Konseyi Dans Grubu'nun gerçekleştirdiği vals gösterisi ile devam etti.

Kokteylde Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Çeşme Kent Konseyi Dans Grubu'nun vals gösterisi gerçekleştirildi. Vals gösterisi, kokteyle katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından ilgi ile izlenirken, iki küçük dansçının gösterisi büyük alkış aldı. Dans grubunun gösterisi zeybek oyunu ile sona erdi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının son bölümünde de protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla fener alayı yapıldı. Marşlar eşliğinde, 16 Eylül Parkı'ndan başlayan fener alayı korteji, Çeşme Çarşısı ve Çeşme sahilinden geçerek Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.Vatandaşların bayraklarla katıldığı ve marşlara eşlik ettiği fener alayı kortejinin coşkusu çarşı esnafına ve çarşıdaki vatandaşlara da yansıdı. Esnaf ve vatandaşlar, alkışlarla coşkuya katılırken, bir bölümü de cep telefonları ile fener alayı kortejini kaydetti.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, fener alayının Cumhuriyet Meydanı'nda sona ermesinin ardından meydanda söylenen marşlarla sona erdi.

Programlara ayrıca; Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları, belediye meclis üyeleri, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, sivil toplum kurulu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.