Çeşme'de de yüz yüze eğitim başladı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Çeşme'de de 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başladı.

Anasınıfları ve ilkokul 1. sınıflarda 21 Eylül tarihinde yüz yüze eğitimin başlamasının ardından, bugünden itibaren de 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başladı. İlaçlama ekipleri, yüz yüze eğitimin başlaması öncesinde Çeşme'deki tüm okulları dezenfekte etti. Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Şube Müdürü Ali Can ile birlikte yüz yüze eğitimin başladığı okulları ziyaret etti. Okul müdürleri ve öğretmenlerle görüşen Çöker, okullarda alınan pandemi önlemlerini inceledi. Okullarda öğrencilere de bir konuşma yapan Çöker, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatarak kurallara uymanın önemini anlattı. Çöker, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim dönemi diledi.