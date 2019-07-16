Çeşme'de Demokrasi ve Milli Birlik etkinliği düzenlendi

Çeşme'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle, Çeşme Kaymakamlığı tarafından organize edilen bir etkinlik düzenlendi.

Çeşme Kaymakamlığı tarafından organize edilen etkinlik, Çeşme Çarşısı girişinde, mehter takımı yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, belediye meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Atıl Birol, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Cemil Derici, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mehter takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Ilıca Zekiye Boyacı Camii Müezzin Kayyımı İsmail Doğan tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Mehter takımı gösterisinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması canlı olarak Cumhuriyet Meydanı'ndan yayınlandı.

"Benzer saldırılar hep olacaktır"

Günün anlam ve önemini belirten konuşma ise İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı AbduIkadir Çay tarafından gerçekleştirildi. Komiser Yardımcısı Çay, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 akşamı Türkiye Cumhuriyeti devletinin eşi benzeri görülmemiş bir biçimde hain bir saldırıya maruz kaldığını vurgulayarak, "Dünyanın merkezindeki en değerli coğrafyayı bin yıldır kendimize yurt tuttuk. Bu paha biçilmez coğrafyada, binlerce yıl daha yaşayacaksak, benzer saldırılar hep olacaktır. Adları, şekilleri değişerek; bu coğrafyanın üzerinde bu oyun devam edecektir. Bunun ise tek panzehiri, toplumun bilincini diri ve açık tutmaktır. Onun için buradayız ve hep burada olacağız" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından slayt gösterimi, şiirlerin ve marşların dinletilmesinin ardından 15 Temmuz Şehitleri anısına gökyüzüne ışıklı balonlar uçuruldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan sinevizyon gösterisi ile devam eden etkinlikte, İlçe Müftüsü Halil Kara tarafından 15 Temmuz Şehitleri için dua okundu. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te ise ilçedeki tüm camilerde sela okundu.

İlçe protokolü demokrasi nöbetine eşlik etti

Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği çerçevesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı Personeli tarafından 22.00-02.00 saatleri arasında 1'er saatlik olacak şekilde Demokrasi Nöbeti tutulurken, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz da demokrasi nöbetine bir süre eşlik etti.