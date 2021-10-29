Çeşme'de denizde ve karada Cumhuriyet coşkusu

İzmir'in Çeşme ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, hem denizde, hem de karada, geniş bir katılımla coşkuyla kutlandı.

Çeşme'deki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Çeşme Kaymakamlığı'nda tebriklerin kabulü ile başladı. Tebrikleri kabulün ardından, Çeşme Adliyesi önünden başlayan kortej yürüyüşüne; Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran eşleri ile birlikte katıldı. Kortej yürüyüşü, okul bandosu eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü.

Kutlama törenine denizden de, Türk bayrakları ile donatılmış çok sayıda balıkçı teknesi ile gezi teknesi eşlik ederken, renkli görüntüler oluştu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı tarafından yapıldı. Törende, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Cumhuriyet koşusu, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından, Çeşme Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Ekibinin gösterisi büyük ilgi ile izlendi. Küçük yaştaki çocuklardan oluşan halk oyunları ekibinin başarılı gösterisi takdirle karşılandı. Öğrencilerin sunduğu oratoryo ve oratoryo gösterisinin bitiminde çalınan 10. Yıl Marşı ise coşkuyu doruğa ulaştırdı. Kutlama törenine katılanlar coşkuyla marşa eşlik etti.

Cumhuriyet Bayramı resmi töreni, resmi geçidin ardından sona erdi.