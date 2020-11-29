Çeşme'de deprem kesin hasar tespit listeleri askıya çıktı

Çeşme'de, İzmir depreminde hasar gören binalarla ilgili kesin hasar tespit çalışmaları tamamlanarak hasartespit.csb.gov.tr internet adresinde ve mahalle muhtarlıklarında askıya çıkarıldı.

Çeşme Kaymakamlığı, İzmir depreminde hasar gören binalarla ilgili kesin hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını ve listelerin bir ay süreyle askıya çıkarıldığını açıkladı. Binaları hasar gören vatandaşlar, kesin hasar tespit sonuçlarını listelerden öğrenebilecek ve 26 Aralık tarihine kadar itiraz talep merkezi olarak belirlenen Çeşme Kaymakamlığına başvuruda bulunabilecek.

Çeşme Kaymakamlığı resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruda şöyle denildi: "30.10.2020 tarihinde gerçekleşen deprem nedeniyle İlçemiz Ardıç, Boyalık, Çiftlik, İsmet İnönü, Ilıca, Musalla, 16 Eylül ve Sakarya Mahallelerinde kesin hasar tespit çalışmaları tamamlanmıştır. Yukarıda isimleri verilen mahallelerde ikamet eden vatandaşlarımız kesin hasar tespit sonuçlarını hasartespit.csb.gov.tr internet adresi ve mahalle muhtarlıklarında askıya çıkarılan listelerden öğrenebileceklerdir. Sonuçlar 30 gün süreyle belirtilen internet adresleri ve mahalle muhtarlıklarında ilan edilmeye devam edecektir. Vatandaşlarımız sonuçlar ilan edildiğinden itibaren 30 günlük süre içerisinde aşağıda adresleri verilen itiraz talep merkezlerine başvurularını yapabilirler.

Nerede ikamet ettiklerine ya da binalarının nerede olduğuna bakılmaksızın vatandaşlarımız aşağıda listede verilen itiraz talep kabul merkezlerinden dilediklerine başvuru yapabilirler. Başvuru yapmadan önce vatandaşlarımızın ilan edilen hasar tespit raporlarında yer alan Bina Kodu'nu öğrenmeleri önemle rica olunur. Yukarıda verilen yerleşim birimlerine ilişkin hasar tespit sonuçları 27.11.2020 tarihinde ilan edilmiş olup, vatandaşlarımız kanunen 30 günlük sürenin sonu olan 26.12.2020 tarihine kadar itiraz başvurusunda bulunabileceklerdir."