Çeşme'de devlet hastanesine, "Bebek dostu hastane" unvanı

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi, "Bebek dostu hastane" ünvanı almaya hak kazandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından, hastanelerde emzirmenin başarılı ve yerleşik bir uygulama haline gelmesini sağlamak üzere başlatılan "Bebek dostu hastaneler" projesi kapsamında, ilgili kriterleri tamamlayarak "Bebek dostu hastane" ünvanını almaya hak kazandı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nde yapılan törende, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Özlem Haydaroğlu tarafından, "Bebek dostu hastane" belgesi, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Atıl Birol'a verildi.