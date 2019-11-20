Çeşme'de "Duvarsız Okul" ile dersler sınıf dışına taşacak

Çeşme Milli Eğitim Müdürlüğü, "Duvarsız Okul" uygulamasını hayata geçirerek, öğrencilerin okul dışında, farklı mekanlarda ders yapmalarını sağlayacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz eğitim yılında, Çeşme Eğitiminde İzleme Geliştirme ve İnovasyon Pojesi (ÇİZGİ)'ni uygulamaya başlayan Çeşme Milli Eğitim Müdürlüğü, bu yıl da "Duvarsız Okul" projesini uygulamaya geçirdi. "Duvarsız Okul" projesinin hayata geçmesiyle, öğrencilerin sınıflarının dışında, farklı mekanlarda ders yapacakları öğrenildi.

Çeşme Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, "Duvarsız Okul" projesi kapsamında Çeşme Kalesi ve Müzesi Müdürü Sevgi Soyaker'i ziyaret ederek, birlikte yapabilecekleri çalışmaları konuştu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Çöker, "Çeşme'nin çeşmeleri" ile ilgili projeyi de Sevgi Soyaker ile birlikte yürütmeyi kararlaştırdıklarını açıkladı.

"Duvarsız Okul" projesinin uygulanmaya başlamasıyla öğrencilerin; Çeşme Kalesi ve müzeleri, tarihi çeşmeleri ve tarihi kalıntıların olduğu yerlerde ders yapacağı, Çeşme'nin tarihi hakkında bilgilenecekleri öğrenildi.