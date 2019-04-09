Çeşme'de Ekrem Oran dönemi resmen başladı

31 Mart yerel seçimlerinde Çeşme Belediye Başkanı seçilen Ekrem Oran, mazbatasını almasının ardından yaptığı konuşmada, "Çeşme'de şimdi çalışma zamanı. Çeşme'yi hak ettiği yere getirmek için, sizlerle beraber ve sizin için, el ele, kol kola, omuz omuza çalışacağız" dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Oran, mazbatasını almak üzere Çeşme İlçe Seçim Kurulu'na gitti. Annesi Sevin Oran, amcası Taşkın Oran, eşi Nuriş Oran ve oğlu Nazım Çetin Oran ile birlikte Çeşme Adliyesi'ne gelen Başkan Ekrem Oran'ı, belediye meclis üyeleri, CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları, İYİ Parti İlçe Başkanı Volkan Evci ve yüzlerce vatandaş karşıladı.

Oldukça heyecanlı olan Başkan Oran, vatandaşların sevgi gösterileri arasında zorlukla ilerleyerek, İlçe Seçim Kurulu Başkanı'ndan mazbatasını aldı.

Belediye Başkanı Oran ve belediye meclis üyeleri, mazbatalarını almalarının ardından yüzlerce vatandaş ile birlikte bando eşliğinde Çeşme çarşısında yürüdü.

Çeşme Meydanı'nda kurulan kürsüden meydandaki vatandaşlara hitap eden Oran, "16 yıldır siyasetin içindeyim; ama şu andaki kadar hiç heyecanlanmadım. Yüzlerce kez sizlerle birlikte olduk. Yüzlerce kez bu mikrofunu elime aldım; ama hiç bu kadar duygulanmadım. Bana oy atan, atmayan, tüm Çeşmeliler'e minnettarım. 31 Mart seçimlerinde, Çeşme'de sevgi kazandı, hoşgörü kazandı, Çeşmelilik ruhu kazandı, cumhuriyetçiler kazandı, biz kazandık. Oy kullanan hiçbir seçmenime, hiçbir Çeşmeli'ye kırgın değilim. Tüm Çeşmeliler'i çok seviyorum. Tüm Çeşme'nin başkanı olacak, herkesi tek tek kucaklayacağım. Çalışma arkadaşlarımın hiçbirine ön yargılı değilim" diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama töreninin ardından vatandaşların sevgi gösterileri arasında Çeşme Belediyesi'ne giden Başkan Oran'ı, belediye çalışanları alkışlarla karşıladı. Belediye Başkan Vekili Banu Ayhan da, Başkan Oran'a bir buket çiçek vererek görevinde başarılar diledi.