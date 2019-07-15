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Çeşme'de Ferhat Göçer rüzgarı

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde "Ferhat Göçer Anadolu Aryaları & Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası", Çeşme Belediyesinin desteği ile ilçede bir konser gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde "Ferhat Göçer Anadolu Aryaları & Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası", Çeşme Belediyesinin desteği ile ilçede bir konser gerçekleştirdi. Çeşme Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü'nün eşleri ile birlikte izledikleri konserde, Ferhat Göçer, sevilen şarkılarını seslendirdi.



Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği'ne damga vuran ve birçok usta ismin seslendirdiği şarkı ve türküler ile gönülleri fetheden Ferhat Göçer, Karadeniz ve Ege yöresinin sevilen şarkılarını da seslendirdi. Çeşme Amfi Tiyatro'yu dolduran müzikseverler, birçok şarkıda sevilen sanatçıya eşlik ettiler. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen konser dizisi ile ilgili bir açıklama yapan Ferhat Göçer, "Anadolu'nun tüm renklerini, yine bu topraklar ve kültürümüz için oldukça kıymetli olan Ege'nin incisi Çeşme'ye taşıyan bu projede bulunmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duymaktayım" dedi.



Şef Orhan Şallıel yönetiminde, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası eşliğindeki konserlerin ilki 12 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatro'da gerçekleştirilmişti. 14 Temmuz'da Çeşme'de gerçekleştirilen konserin ardından üçüncü konser, 19 Temmuz tarihinde Antalya Expo Performans Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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