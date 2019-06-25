İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çeşme'de geri dönüşüm atık toplama deposu yandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, geri dönüşüm atık toplama deposundaki yangın korkuttu.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, geri dönüşüm atık toplama deposundaki yangın korkuttu.



Çeşme'de, geri dönüşüm atıklarını toplayan bir firmaya ait depoda yangın çıktı. Ovacık Mahallesi yolu üzerindeki depoda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangında, Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kısa sürede yangına müdahale etti. Ekipler, yangının ağaçlara sıçramaması içinde yoğun çaba sarf etti.


İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait 5 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saat sonra kontrol altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.