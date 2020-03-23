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Çeşme'de gıda denetimi aralıksız sürüyor

Çeşme Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında gıda denetimlerini yoğunlaştırdı.


Çeşme Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, gıda maddelerinde hijyen önlemlerinin eksiksiz alınması için işletmeleri bilgilendirerek, ekmek, meyve ve sebzelerin de el değmemesi için poşetler içinde satılmasını sağladılar.


Küçük esnafın yanı sıra zincir marketlerde de denetim yapan ekiplerin denetiminin, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşımı için periyodik olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

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