Çeşme'de görkemli 100. yıl kutlaması

Çeşme Belediyesi'nin düzenlediği 15-16 Eylül kutlamaları Çeşme'de tarihi görüntülere sahne oldu. Kutlamalar için Amfi Tiyatrolara akın eden on binlerce Çeşmeli alanlara sığamadı. Kentin kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları tarihe geçecek Ajda Pekkan ve Sıla konserleriyle son buldu.

Çeşme ve Alaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümünde Ajda Pekkan ve Sıla konser verdi. Ajda Pekkan ve Sıla Çeşmeliler'e coşku dolu saatler yaşattı. Çeşme ve Alaçatı'nın kurtuluş coşkusu 3 gün süren etkinliklerin ardından doruğa ulaştı. Tarihi kutlamalara Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın yanı sıra Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve siyasi partilerin temsilcilerinin de katıldığı konserde on binler hep bir ağızdan şarkılar söyledi.

İki konser öncesi sahneye çıkan Gazeteci Yazar Sunay Akın, “Atatürk'ün İzinde, Cumhuriyet Yolunda” bir söyleşi yaparak izleyenlere Kurtuluş coşkusunu yeniden yaşattı. Çeşme Belediyesi'nin kentin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle organize ettiği kurtuluş kutlamaları konserlerle taçlandı. Alaçatı Amfitiyatro'da Sıla, Çeşme Amfitiyatro'da konser veren Ajda Pekkan ile kurtuluş coşkusu zirveye taşındı, alanı dolduran on binlerce Çeşmeli Ajda Pekkan ve Sıla şarkılarıyla eğlendi.

"Birlikte güçlüyüz"

Çeşmeliler'e seslenen Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Sen, ben demeden birlikte çalışacağız, kol kola barış şarkıları söyleyeceğiz. Tarihimize sarılacağız, toprağımızı işleyeceğiz, kadınlarımız güçlendireceğiz, gençlerimizi umutla donatacağız ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünü kurduğu özgür, çağdaş, aydınlık Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Birlikte güçlüyüz, birlikte güzeliz. Güzel günler göreceğiz. Kurtuluşun kutlu, özgürlüğün daim olsun. Yaşasın özgürlük, yaşasın devrimler, yaşasın Laik Çağdaş Tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti” dedi.