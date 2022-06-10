Çeşme'de Hayat Boyu Öğrenme Haftasına unutulmaz final

Hayat Boyu Öğrenme Haftası nedeniyle dolu dolu bir program hazırlayan Çeşme Halk Eğitim Merkezi, yıl boyunca gerçekleştirilen kurslar sonucunda ortaya çıkan eserleri sergilerle Çeşmelilerin beğenisine sundu. Çeşme ve Alaçatı'da gerçekleştirilen konserlerde haftaya damga vurdu. Hayat Boyu Öğrenme Haftasının finali ise büyük beğeni toplayan halk oyunları şöleni ile gerçekleştirildi.

Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen halk oyunları şölenini; Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Rıza Doğruyol ve çok sayıda öğrenci velisi izledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan şölende, Çeşme Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri tarafından çalıştırılan Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu öğrencileri, "Zeybek" ve "Dağıstan", Ilıca Mustafa Bahçeli Ortaokulu öğrencileri "Kafkas", Süleyman Sami Sarı İlkokulu öğrencileri "Modern Dans", Ovacık Çağdaş Yaşam Ortaokulu öğrencileri "Gaziantep Yöresi", "Roman Dansları" ve "Burdur Yöresi", 16 Eylül İlkokulu öğrencileri "Artvin" ve 15 Temmuz Ortaokulu öğrencileri de "Kafkas" ve "İzmir Zeybek Ekibi" görsel şölen sundu.

Büyük alkış alan halk oyunları şöleninin sona ermesinin ardından Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker ve Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Rıza Doğruyol, ayrı ayrı her okulun halk oyunları ekipleri ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.