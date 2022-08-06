Çeşme'de ilgi çeken sergi

Çeşme Çarşısı'ndaki tarihi Aya Haralambos Kilisesi'nde açılan karma resim sergisi, sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Tarihi Aya Haralambos Kilisesi, sanatçılara ve sanat eserlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yaz sezonu boyunca ardı ardına sergiler açılan Aya Haralambos Kilisesi'nde, 5 resim sanatçısının açtığı resim sergisi de sanatseverlerin beğenisini kazandı. İzmir Bostanlı'da resim atölyesi açan emekli resim öğretmeni Meftune Erduyan, atölyesinde resim çalışmalarını sürdürürken, resim meraklılarına resim dersleri de veriyor. Erduyan, Çeşme'deki sergiyi, öğrencileri Mine Usta, Fatma Yıldız, Münevver Yılmaz ve Nazire Aksoy ile birlikte açtı. 32 yıldır resim sanatıyla uğraştığını belirten Erduyan, "Emekli öğretmenim. Akrilikle resim yapmayı seviyorum. Efektleri hoşuma gidiyor. Suluboya çalışmalarım da var. Bu benim 15'inci sergim. Öğrencilerimle birlikte açtığımız üçüncü sergi. Yıl boyunca atölyemde hem resim yapıyoruz, hem de stres atıyoruz. 8 yıldır çalışmalarımızı birlikte yürütüyoruz. Çalışmalarımıza karakalem ile başladık. Ardından yağlı boyaya geçtik. Ben akrilik çalışmalar yapıyorum. Ben akrilik resimlerimle, öğrencilerim de yağlı boya resimleriyle Çeşme'deki sergimizi açtık" dedi.