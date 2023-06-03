Çeşme'de ilk kez düzenlenen Salomon Çeşme Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu

Çeşme'nin dünyaca ünlü sokaklarından, plajlarına eşsiz manzaraları eşliğinde koşan sporcular, Çeşme ve Alaçatı sokaklarında unutulmaz bir deneyim yaşadı. Bugüne dek imza attıkları projelerle adından sıkça söz ettiren, dünyanın dört bir köşesinden sporcuyu Türkiye'ye getiren ve organizasyon bölgesine turizm değeri kazandıran Argeus Travel & Events'in yeni organizasyonu Salomon Çeşme Yarı Maratonu nefesleri kesti. Bulunduğu coğrafya, masmavi koyları ve çok daha fazlasıyla adeta tatil cenneti olan Çeşme'de ilk kez düzenlenen yarı maraton Çeşme ve Alaçatı sokaklarında renkli görüntülere sahne oldu.

12 ülkeden 1103 sporcu ilk kez Salomon Çeşme Yarı Maratonu'nda koştu

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği, Çeşme Kaymakamlığı ve Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin destekleriyle Salomon isim sponsorluğunda Garmin, Ceysu, Medicana Sağlık Grubu sponsorluğunda, Toyota Hybrid mobilite sponsorluğunda, Züber ve PT Academy markalarının ürün ve hizmet sponsorluğunda ilk kez düzenlenen Salomon Çeşme Yarı Maratonu yüksek katılımla tamamlandı. A.B.D'den Almanya'ya, Rusya'dan Güney Afrika'ya, İran'dan Yunanistan'a 1103 koşucu, Çeşme'nin tarih kokan sokaklarında rüzgarın peşinden koştu. Yarışa 2 özel sporcu katılırken bebekler de babaları ile bebek arabaları ile koşuya katıldı. Kusursuz organizasyon katılımcılardan tam puan aldı.

İlk kez düzenlenen yarı maratonun birincileri tarihe geçti

Tatil denince akla gelen ilk lokasyonlardan biri olan Çeşme, rüya gibi bir yarışa ev sahipliği yaptı. Çeşme ve Alaçatı sokaklarında tarihi taş evlerin arasında geçen yarışın birincileri belli oldu. Çeşme'de ilk kez düzenlenen Salomon Çeşme Yarı Maratonu birincileri ise yarışın tarihine adını yazdırdı. 21K'lık parkurda erkeklerde Üzeyir Söylemez, 1 saat 12 dakika 13 saniye ile birinci olurken, kadınlarda Tuğçe Karakaya 1 saat 28 dakika 29 saniye ile finişi gören ilk isim oldu. 21K Salomon Çeşme Yarı Maratonu parkuruna 378 sporcu mücadele etti.

10K'da ise 725 koşucu yarıştı. Erkekler kategorisinde yarışan Mestan Turhan, 33 dakika 26 saniye ile altın madalyanın sahibi oldu. Kadınlarda finiş çizgisine en hızlı varan isim ise 41 dakika 28 saniye saniye ile Özlenen İpek Günad oldu.

Ödül Töreni Çeşme Meydanı'nda yapıldı

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran'ın yanı sıra, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ile birlikte pek çok değerli ismin yer aldığı Salomon Çeşme Yarı Maratonu'nda dereceye giren sporcular, ödüllerine kavuştu.

Salomon Çeşme Yarı Maratonu 21K ve 10K parkurlarında genel klasman ilk üç sırası ise şu şekilde oldu:

21K Salomon Çeşme Yarı Maratonu Kadınlar Kategorisi:

1 - Tuğçe Karakaya (1 saat 28 dakika 29 saniye)

2 - İpek Öztosun (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü - 1 saat 29 dakika 10 saniye)

3 - Özlem Işık (Manisa BBSK - 1 saat 33 dakika 6 saniye)

21K Çeşme Yarı Maratonu Erkekler Kategorisi:

1 - Üzeyir Söylemez (Üzo Running - 1 saat 12dakika 13 saniye)

2 - Ahmet Bayram (Manisa Büyükşehir Belediye Spor - 1 saat 16 dakika 44 saniye)

3 - Barış İlhan (Karşıyaka One Team - 1 saat 19 dakika 17 saniye)

10K Yol Koşusu Kadınlar Kategorisi:

1 - Özlenen İpek Günad (İBB Spor Kulübü - 41 dakika 28 saniye)

2 - Aysel Yalaç Dolay (Salomon Türkiye - 42 dakika 28 saniye)

3 - Çiğdem Gülgeç Tütüncü (Wup Sport - 43 dakika 34 saniye)

10K Yol Koşusu Erkekler Kategorisi:

1 - Mestan Turhan (MG Atletizm Spor Kulübü - 33 dakika 26 saniye)

2 - Bedri Şimşek (Vestel Road Runner Team - 34 dakika 44 saniye)

3 - Taha Eren Coşgun (İBB - 35 dakika 6 saniye)