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Çeşme'de inek leşi kıyıya vurdu

Çeşme Deliklikoy’da kıyıya inek leşi vurdu.

Çeşme Deliklikoy'da kıyıya inek leşi vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek ineği denizden çıkardı.


İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Deliklikoy'da, kıyıya inek leşi vurdu. Durumu gören vatandaşlar belediye ekiplerine ihbarda bulundu. Ekiplerin incelemesi üzerine, ineğin kulak küpesi ve numarasına bakılarak yurt dışından ithal edilen hayvanlardan olduğu belirlendi. Gemilerle yurt dışından getirtilen ve bir limanda indirilme esnasında gemiden düşme ihtimali üzerinde durulan inek, ekiplerce iş makinesi yardımıyla denizden çıkarılarak gömüldü.

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