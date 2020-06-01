Çeşme'de iş yerleri 24.00'te kapansın önerisi

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, 1 Haziran itibarıyla esnafların dükkanlarının açılmasının sevincini yaşadıklarını belirterek, "Çeşme turistik bir bölge olduğu için saat 22.00'de iş yerlerinin kapanması çok erken bir saat. En azından saat 24.00'e kadar esnafımızın çalışabilmesini talep ediyoruz" dedi.

1 Haziran itibarıyla kontrollü yeni normalleşme döneminin başlaması üzerine bir açıklama yapan Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, "Böyle kötü bir dönemi hiç yaşamamıştık ama şu an için normalleşmeye doğru geçiş var. 3 aya yakın bir süredir birçok iş yerinin kapalı kalmasından sonra 1 Haziran itibarıyla açılmasının sevincini yaşıyoruz" dedi.

Köfüncü, "Esnafımın gözü aydın diyorum. Bu zor dönemden sonra dükkanlarımız, genelgeler doğrultusunda açıyoruz. Esnafımız hazır, bölgemiz hazır. Esnafımız tüm hazırlıklarını yaptı. Bakanlıkların genelgelerine göre yapılması gerekenleri ve hijyen koşullarını zaten esnafımıza bildirmiştik. Esnafımız, bütün önlemleri alıp, ekonomilerini de yoluna koymak için uğraş veriyor" diye konuştu.

İş yerlerinin kapanış saati konusunda taleplerini dile getiren Köfüncü, "Yeni normalleşme döneminde saat 22.00'ye kadar çalışılabileceği açıklandı fakat Çeşme turistik bir bölge olduğu için saat 22.00'de iş yerlerinin kapanması çok erken bir saat. İnanıyorum ki yetkililer esnafın sesini duyup, bir önlem alacaklardır. Bu konuda gerekli yazışmalarımızı yapıp üst kurullarımıza bildirerek, bu konunun bir an önce bakanlığa ve Cumhurbaşkanlığına aktarılmasını istiyoruz. En azından saat 24.00'e kadar esnafımızın çalışabilmesini talep ediyoruz. Özellikle restoran ve kafeler için saat 22.00 çok erken bir saat. Umarım saat 24.00'e alınır. Bu konuda bir hafta on gün gibi karar alınır diye bekliyoruz" dedi.