Çeşme'de jandarma yasa dışı geçişe engel olmak için metruk binaları didik didik aradı

Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda huzur ve güven uygulaması yaptı. Sorumluluk bölgelerinde yapılan çalışmalar kapsamında jandarma ekipleri, Çeşme otoyol girişi ve Germiyan Yalısı'nda yol kontrolleri yaptı. Ekipler, sürücü ve vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olup olmadıklarını kontrol etti.

Göçmenlerin kullanması muhtemel olan metruk binalar arandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçişine engel olmak amacıyla, göçmenlerin kaçmak için kullanabileceği noktalarda aramalar yaptı. Jandarma, düzensiz göçmenlerin geçmiş dönemlerde kullandıkları metruk binalarda sıkı bir kontrol yaparak her yeri didik didik aradı. Yoğun yağmurlu bir havada gerçekleştirilen kontrollerde, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.