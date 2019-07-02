Çeşme'de Kabotaj Bayramı yarışlarla kutlandı

Çeşme Liman Başkanlığı ve Çeşme Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında; yüzme yarışları, halat çekme yarışması, tabak çıkarma ve yağlı direk yarışması düzenlendi.

Deniz Ticaret Odası, Çeşme Marina, Çeşme Denizciler Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Ulusoy ve Derin Doğa Dalış Merkezi'nin destekleriyle gerçekleştirilen etkinliğe; Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Özyeğin, Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, Sahil Güvenlik Bot Komutanları, Çeşme Liman Başkan vekili Eray Aykanat, Ulusoy Çeşme Liman İşletmesi Müdürü Celal Ulaş, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Denizciler Derneği Başkanı İsmail Porsuk, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Osman Kabasakal'ın sunuculuğunu gerçekleştirdiği yarışların tüm kategorilerindeki kazananlara Çeşme Belediyesi tarafından altın armağan edilirken, ayrıca madalya ve Reis Yatçılık şirketi tarafından kol saati de hediye edildi.

18 yaş altı erkekler yüzme kategorisinde 1. Onur Carti olurken, 2. Egemen Yamacı, 3. Doğan Sezer oldu. Kazananların ödülleri Çeşme Liman Başkanı Eray Aykanat tarafından verildi. 18 yaş üstü yüzme yarışmasında; 1. Derya Tığlı, 2. Oktay İstanbul, 3. İsmet Konut ödüllerini İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Emin Yılmaz'dan aldı.

Tabak çıkarma yarışmasının kazananı Alper Karatepe ödülünü İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev'den aldı. Aynı zamanda yağlı direk yarışmasını da kazanan Karatepe ödülünü Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran'dan aldı.

Halat çekme yarışmasında ise Alper Karatepe, Adem Onat, Muhittin Okan, Orhan Sebep ve Berke Aksoy'dan oluşan takım kazandı. Kazananlara ödülleri Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin tarafından verildi.