İhlas Haber Ajansı

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Çeşme'de kaçak deniz patlıcanı avcılığı yapan 5 kişiye suçüstü

İzmir’in Çeşme ilçesinde sahil güvenlik ekipleri, Ilıca açıklarında kaçak deniz patlıcanı avcılığı yapan 5 kişiyi yakalayıp yasal işlem yaptı, el konulan 140 kilo deniz patlıcanı tekrar deniz bırakıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde sahil güvenlik ekipleri, Ilıca açıklarında kaçak deniz patlıcanı avcılığı yapan 5 kişiyi yakalayıp yasal işlem yaptı, el konulan 140 kilo deniz patlıcanı tekrar deniz bırakıldı.


Çeşme ilçesinde sahil güvenlik ekipleri, Ilıca açıklarında yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yapıldığına yönelik bilgi aldı. Harekete geçen ekipler 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Kaçak deniz patlıcanı avcılığı yapan bu kişilere, toplamda 36 bin 103 lira idari para cezası kesildi ve teknelerine, av araçlarına el konuldu. Ekipler, yasa dışı avlanılan 140 kilo deniz patlıcanını da tekrar denize bıraktı.

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