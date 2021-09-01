Çeşme'de kaçak içki operasyonu

İzmir'in Çeşme ilçesinde, polis ekiplerince bir eğlence mekanına düzenlenen operasyonda kaçak olduğu değerlendirilen 48 şişe alkole el konuldu.

Çeşme KOM Grup Amirliği ekipleri, 30 Ağustos Pazartesi günü, ilçe genelinde kaçak ve sahte içkilerin satışını önlemeye yönelik denetimler gerçekleştirdi. Alaçatı Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanına ekipler tarafından düzenlenen operasyon neticesinde; bandrolleri yırtık veya bandrolleri olmayan, kapakları açık 48 şişe çeşitli marka ve ebatlarda kaçak olduğu değerlendirilen alkollere el konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.