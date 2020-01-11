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Çeşme'de kaçakları taşıyan tekne battı: 8'i çocuk 11 ölü

İzmir’in Çeşme açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8’i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında Çeşme Germiyan Yalısı açıklarında, düzensiz göçmeleri taşıyan teknenin battığı ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri kurtarma çalışması başlattı. 8'i çocuk 11 göçmenin cansız bedenine ulaşılırken, 8 göçmen de kurtarıldı. Ölen göçmenlerin cenazeleri Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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