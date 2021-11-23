Çeşme'de kağıdın sanata dönüştüğü çok özel sergi

Ankara merkezli Kağıt Sanatçıları Derneği ve Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneğinin, pandemi sürecinde ortak bir proje sonucunda yaptıkları eserlerden oluşan ve kağıdın adeta sanata dönüştüğü "Sanatçı Kitapları Sergisi", Çeşme Çarşısı'ndaki tarihi Aya Haralambos Kilisesi'nde açıldı.

Pandemi sürecinde ortak bir proje sonucunda yapılan eserlerden oluşan ve Çeşme Çarşısı'ndaki tarihi Aya Haralambos Kilisesi'nde açılan "Sanatçı Kitapları Sergisi" büyük beğeni topladı. Kağıdın sanata dönüştüğü sergiye, projeyi yapan Ankara merkezli Kağıt Sanatçıları Derneği ve Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği ev sahipliği yaptı.

25 Kasım'a kadar açık olacak sergi hakkında bilgi veren Kağıt Sanatçıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hakan Pehlivan, kağıt sanatı hakkında bilgi verdi.

Pehlivan, "Kağıt insanlık tarihi kadar eski. İlk papirüs kağıttan beri evrim geçiren kağıt halen yaşamımızın önemli bir parçası. Endüstriyel kullanımdan kişisel ev kullanımına kadar çok elverişli bir malzeme. Dolayısıyla sanatçıların da önemli bir gerecidir yüzyıllar boyunca" dedi.

Prof. Dr. Hakan Pehlivan, sergi hakkında şunlar söyledi:

"Sanatçı kitapları; çizim, boyama, kolaj asamblaj gibi türlü tekniklerinin bir arada yer aldığı bir sanatsal üretim şekli. Bizler kardeş dernekler; Ankara merkezli Kağıt Sanatçıları Derneği (KSD) ve Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği (KKSD) olarak pandemi sürecinde ortak bir proje yürüttük. Karşılıklı iki sanatçı üye, yaptığı el eseri kitabı bir diğerine postaladı. Ardından diğer sanatçı eklemeler yaparak kitabı tamamladı. Dolayısıyla her kitap iki sanatçının eseridir. Bu eklemeler sayfa ekleme eksiltme üzerine boyama gibi türlü müdahalelerle değiştirildi, geliştirildi. Sanatçılar birilerine karşı bu sayede toleranslı olmayı da gösterdiler ve örnek oldular. Bu yönüyle sevginin serginin eğitsel bir yönü var. Sanatçı eşleştirmeleri rastgele; yaş, eğitim derecesi, akademik unvan gözetilmeden yapıldı. Eserlerde, atık kağıtların öğütülmesi suretiyle yeni bir form ve renkte dönüştürülen el yapımı kağıtlar kullanıldığı kadar endüstriyel, sanatsal kağıtlar da kullanıldı. Serginin bu yönüyle çevreci bir yaklaşımı da var. Eserlerin bütününe bakıldığında çok çeşitli zenginlikte malzeme kullanımı göze çarpmaktadır. Eserlerin bazıları öyküsel anlatımlar içerse de, bazıları tamamen sanatçıların tarz ve ustalığının bir gösterisi olarak tasarlanmışlardır."